Мужчина застал 13-летнего сына за сексом с 44-летней учительницей

22 декабря подозреваемую поместили в тюрьму округа Матагорда, сообщается на страничке городской полиции в Facebook. С должности учительницы Гонсалес уже уволена. Она преподавала в четвертых классах.

Расследование началось после того, как в полицию обратился отец 13-летнего школьника. 14 декабря он увидел, как его сын вступил в половой контакт с Рэйчел Гонсалес на заднем сиденье автомобиля, стоявшего на парковке на бульваре Оук-Мэнор.