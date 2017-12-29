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Мужчина застал 13-летнего сына за сексом с 44-летней учительницей

29.12.2017 15:43

 Полиция города Бэй-Сити в штате Техас в США арестовала 44-летнюю преподавательницу начальных классов Рэйчел Гонсалес, которую подозревают в педофилии. Злоумышленница соблазнила и принудила к сексу 13-летнего мальчика. Причем партнеров поймал с поличным во время интимных отношений отец пострадавшего.

22 декабря подозреваемую поместили в тюрьму округа Матагорда, сообщается на страничке городской полиции в Facebook. С должности учительницы Гонсалес уже уволена. Она преподавала в четвертых классах.
 
Мужчина застал 13-летнего сына за сексом с 44-летней учительницей
 
Расследование началось после того, как в полицию обратился отец 13-летнего школьника. 14 декабря он увидел, как его сын вступил в половой контакт с Рэйчел Гонсалес на заднем сиденье автомобиля, стоявшего на парковке на бульваре Оук-Мэнор.
 
Полицейские изъяли телефон мальчика и обнаружили в его памяти интимную переписку с Рэйчел Гонсалес. Из нее следовало, что ученик и развратная учительница из его школы находились в близких отношениях и до инцидента 14 декабря, пишет Yahoo News. // NEWSru.com


 

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