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Движение в центре Киева парализовано из-за пробок (карты)

29.12.2017 15:16

 На мостах проблем с движением транспорта нет

Движение автомобильного транспорта по основным магистралям в центре столицы практически парализовано из-за пробок. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
 
пробки
 
Так, проблемы с движением в настоящее время наблюдаются на бульварах Леси Украинки и Тараса Шевченко, улицах Бассейной, Жилянской, Крещатике, Михайловской, Богдана Хмельницкого, пр. Лобановского, Набережном шоссе и других. Осложнено движение на Подоле и подъездах к мосту Патона. На самих столичных мостах "тянучек" пока не наблюдается.

пробки

пробки

Пробки в Киеве 29 декабря 2017 года
 
Отметим, подобная картина для столицы была характерна и в минувшие дни. // 112.ua

 

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