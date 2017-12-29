Движение в центре Киева парализовано из-за пробок (карты)

Движение автомобильного транспорта по основным магистралям в центре столицы практически парализовано из-за пробок. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Так, проблемы с движением в настоящее время наблюдаются на бульварах Леси Украинки и Тараса Шевченко, улицах Бассейной, Жилянской, Крещатике, Михайловской, Богдана Хмельницкого, пр. Лобановского, Набережном шоссе и других. Осложнено движение на Подоле и подъездах к мосту Патона. На самих столичных мостах "тянучек" пока не наблюдается.

Пробки в Киеве 29 декабря 2017 года maps.google.uа