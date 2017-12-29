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В Виннице матмаша-изверг жестоко избила 7-летнего ребенка и выгнала его из дома (фото)

29.12.2017 15:56

В Виннице 37-летней женщине грозит тюремный срок за избиение собственного ребенка – мать жестоко избила 7-летнего сына и выгнала его из дома.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

избила ребенка

Как стало известно, ребенок был вынужден обратиться за помощью к школьному учителю, которая, увидев ссадины и синяки на теле ребенка, вызвала медиков, полицию и социальную службу. По словам педагога, все тело ребенка было покрыто множеством ран. Кроме того, врачи диагностировали у мальчика ОРВИ и высокую температуру.

В свою очередь, женщина избиение ребенка отрицает, заявляя, что сын пошел на улицу гулять и вернулся уже с травмами.
Полиция занимается выяснением обстоятельств избиения ребенка: опрашиваются соседи, учителя и друзья мальчика, назначено проведение ряда экспертиз.

Следственным отделом полиции было открыто уголовное производство по статье "злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, приведшее к тяжким последствиям", которая грозит лишением свободы на срок до 5 лет.

Между тем, стражи порядка отмечают, что женщина не впервые становится объектом внимания полиции из-за своих "методов воспитания" – несколько месяцев назад по отношению к ней было открыто уголовное производство по статье "пытки и побои".

Дальнейшую судьбу ребенка будет решать служба по делам детей. // Сегодня

 

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