Прокуратура міста Києва шукає свідків ДТП за участі судді в якій загинула людина

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Прокуратура міста Києва здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст.286 КК України за фактом дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 27 грудня поточного року на вул. Васильківській та внаслідок якої загинув 52-річний пішохід.
Установлено, що смертельні травми постраждалий отримав внаслідок наїзду позашляховика Land Rover. Правоохоронці встановили особу водія автомобіля, з ним проводяться слідчі дії.
На даний час у кримінальному провадженні вживаються заходи, спрямовані на встановлення обставин та причин вчинення дорожньо-транспортної пригоди. В межах провадження призначено низку судових експертиз.
Прокуратура просить очевидців та осіб, яким відома будь-яка інформація про обставини вказаної події, звернутися до слідчого СУ ГУ НП в місті Києві за номерами телефонів: (044) 271-94-73 або 067-219-68-56.
Прес-служба прокуратури міста Києва
На линии соприкосновения месяц начался жёстко и кроваво, и в принципе, продолжается так же — несмотря на все раунды переговоров, СЦКК и телодвижения ОБСЕ, продолжает...