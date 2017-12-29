Прокуратура міста Києва шукає свідків ДТП за участі судді в якій загинула людина

Прокуратура міста Києва здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст.286 КК України за фактом дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 27 грудня поточного року на вул. Васильківській та внаслідок якої загинув 52-річний пішохід.

Установлено, що смертельні травми постраждалий отримав внаслідок наїзду позашляховика Land Rover. Правоохоронці встановили особу водія автомобіля, з ним проводяться слідчі дії.

На даний час у кримінальному провадженні вживаються заходи, спрямовані на встановлення обставин та причин вчинення дорожньо-транспортної пригоди. В межах провадження призначено низку судових експертиз.

Прокуратура просить очевидців та осіб, яким відома будь-яка інформація про обставини вказаної події, звернутися до слідчого СУ ГУ НП в місті Києві за номерами телефонів: (044) 271-94-73 або 067-219-68-56.

Прес-служба прокуратури міста Києва