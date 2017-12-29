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На Луганщине задержан участник банды «Рим», который допрашивал пленных украинских бойцов

29.12.2017 16:24

Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискации имущества

По поручению Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины, на территории Луганской области задержан гражданин Украины, который подозревается в том, что он в 2014 году, занимая должность помощника главаря незаконного вооруженного формирования "РИМ" вел боевые действия против подразделений Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

прокуратура

Указываются, что участник НВФ также подозревается в незаконном удержании, конвоировании и проведении допросов пленных украинских военнослужащих.

По сообщению ГПУ, лицу было вручено уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) и ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) УК Украины, за которые предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет с конфискации имущества.

Напомним, несколько дней назад в Луганской области был приговорен к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы информатор террористов, который собирал сведения военного характера.

В течение 2016-2017 годов судебными органами Луганской области были вынесены обвинительные приговоры более 30 боевиков и их сообщникам. // 112.ua

 

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