В Одесской области тело пропавшей женщины нашли в колодце

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В Одесской области в колодце нашли тело женщины, которая пропала почти две недели назад.
Об этом информирует пресс-служба ГСЧС региона.
«28 декабря в Службу спасения „101“ поступило сообщение о том, что необходима помощь по извлечению погибшей из колодца. Спасатели достали тело женщины 1959 г. р., которая исчезла 17 декабря», — отметили в ГСЧС.
Сейчас правоохранители устанавливают причину смерти и обстоятельства происшествия. // Realist
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