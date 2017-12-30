В Одесской области тело пропавшей женщины нашли в колодце

В Одесской области в колодце нашли тело женщины, которая пропала почти две недели назад.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС региона.

«28 декабря в Службу спасения „101“ поступило сообщение о том, что необходима помощь по извлечению погибшей из колодца. Спасатели достали тело женщины 1959 г. р., которая исчезла 17 декабря», — отметили в ГСЧС.

Сейчас правоохранители устанавливают причину смерти и обстоятельства происшествия. // Realist