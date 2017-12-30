В Новосибирске двое мужчин убили студентку, пригласив ее для «уборки коттеджа»

Полицейские Новосибирска задержали двух подозреваемых в убийстве девушки, учившейся в вузе. Злоумышленники заманили ее в частный дом обещанием заработка. Студентка согласилась подработать уборщицей и гувернанткой.

В настоящее время 28-летним задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщает официальный сайт областного управления СК РФ.

Ранее пресса писала, что в Новосибирске пропала 19-летняя студентка Кристина Приходько. По словам родственников, девушка вышла из дома 21 декабря в 9:00 и поехала на учебу в Сибирский университет потребительской кооперации (СибУПК).

До 20:00 телефон девушки был доступен, но она не брала трубку. "Я звоню - скинула. Всем друзьям, подругам скидывала, - рассказал отец Кристины Константин Приходько. - Может быть, не она (скидывала), может, телефон не у нее уже был. С тех пор она недоступна".

Константин добавил, что на телефоне дочери стояла услуга "Ребенок под присмотром". Эта программа показала, что мобильник Кристины находился в районе ОбьГЭС.

Отец девушки добавил, что она "хотела устроиться гувернанткой, чтобы убирать коттедж". "Я был против, она меня не послушала, сказала: "Пап, я взрослая девочка". И после учебы поехала на эту работу и пропала", - добавил Константин Приходько.

Следователи установили, что потерпевшая приехала в один из домов в Советском районе Новосибирска для уборки помещения. Это подтверждают показания свидетелей и подозреваемых. Фигуранты уголовного дела признались, что пригласили Кристину к себе под предлогом уборки дома. Затем они убили девушку и спрятали ее труп.

23 декабря около 14:20 тело Кристины, перемотанное скотчем, было найдено в хозяйственной сумке неподалеку от пляжа "Бумеранг" в Советском районе. Девушку опознали по татуировке на предплечье. По предварительной информации, девушка перед смертью была изнасилована. Однако в официальном сообщении о сексуальной подоплеке ничего не говорится.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Версию о "поиске папика" в СК РФ опровергли

В рамках расследования сотрудники правоохранительных органов получили доступ к соцсетям погибшей. В одной из них они нашли переписку с предполагаемым работодателем. Однако речь шла не об уборке коттеджа, а о других услугах.

Кристине "задавали сомнительные вопросы, причем в объявлении указывалось, что на работу берут только юных девушек с модельной внешностью", сообщал "360". В аккаунте погибшей в соцсети Instagram обнаружили множество фотографий ее тела в стиле ню. На основании этого возникла версия, что Кристина собиралась работать не уборщицей, а заниматься проституцией.

Еще одна страница Кристины была найдена на сайте "Содержанки", где мужчины ищут себе девушек для досуга. Студентка указала свои параметры и цель знакомства. Согласно анкете, ее интересовали только постоянные отношения. Девушка искала "спонсора" ради роскошной жизни, делает вывод Life.

Впрочем, в официальном сообщении СК РФ все эти версии и домыслы уже названы клеветой. "Следственное управление обращает внимание, что негативная информация об образе жизни потерпевшей, обсуждаемая в социальных сетях и на информационных ресурсах, в том числе в период, предшествовавший совершению преступления, не соответствует действительности", - подчеркивает ведомство.

Добавим, что один из задержанных мужчин ранее уже подозревался в изнасиловании. Однако адвокат спас его от уголовного преследования, развалив версию обвинения. А до контакта с Кристиной злоумышленники под тем же предлогом работы гувернанткой пытались заманить в ловушку другую девушку, но она на встречу не пришла.

"Похоже, это просто зашифрованный вызов на все эти дела. Может, там эротические съемки велись или еще что-то", - рассказал информированный источник. По одной из версий, Кристину могли убить в ходе ссоры в машине.

Пресса написала об убийстве Кристины и задержании подозреваемых еще на прошлой неделе, но в СК РФ подтвердили эту информацию только теперь. // NEWSru.com