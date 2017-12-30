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Среди освобожденных на Донбассе 14 человек подозреваются в дезертирстве

29.12.2017 16:52

По словам Бирюкова, некоторые из них самовольно оставили части и ушли к боевикам.

Среди освобожденных недавно заложников 14 человек подозреваются в дезертирстве - по ним есть уголовные производства по факту самовольного оставления частей. Об этом заявил советник президента Юрий Бирюков в Facebook.

Бирюков

"Все службы, ведомства, группы и так далее - все были прекрасно осведомлены о том, что в числе 73 освобождаемых не все "героические герои". Если конкретно, то 14 человек: по ним есть уголовные производства по факту самовольного оставления частей", - заявил Бирюков.

Он сообщил, что изначально планировалось доставить данных военных в Киев отдельно, однако осуществить это не удалось из-за погодных условий.

Во время встречи освобожденных военных с родственниками также было решено не препятствовать им.

"На этих 14 человек не распространяется выплата единоразовой материальной помощи до окончательного решения суда", - добавил Бирюков.

При этом он подчеркнул, что украинская сторона ставит перед собой цель освободить всех пленных, независимо от обстоятельств и возможных проступков, совершенных ими. // 112.ua

 

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