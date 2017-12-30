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В Киеве объявили подозрение задержанному серийному убийце

29.12.2017 17:05

В Киеве задержали и объявлено подозрение мужчине за совершение трех убийств на территории Дарницкого района. 

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.

В Киеве задержали и объявили подозрение серийному убийце

"Сотрудниками полиции Дарницкого управления полиции ГУНП в г.. раскрыта серия убийств, совершенных в ноябре 2017 года на территории Дарницкого района столицы", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования установлено, что все пострадавшие были связаны между собой родственными и дружескими отношениями. Изуродованные тела двух мужчин были найдены в лесопарковой зоне на территории массива Осокорки, а тело 63-летней женщины (матери одного из погибших) - в квартире по ул. Санаторной.

Подозреваемым является 37-летний киевлянин, ранее неоднократно судимый за совершение корыстных преступлений и умышленное убийство, уволившийся в начале 2017 года с мест лишения свободы.

"Поводом для убийства первой жертвы стали давние неприязненные отношения и желание мести. Еще два человека из близкого окружения убитого подозреваемый лишил жизни, поскольку они были осведомлены о факте его встречи с погибшим", - отметили в прокуратуре.

Сейчас задержанному лицу сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.186 (грабеж), п. 13 ч. 2 ст. 115, п.п.9, 13 ч.2 ст.115 (умышленное убийство нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

 

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