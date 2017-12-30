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На столичной улице Жилянской обнаружили труп молодого человека

29.12.2017 17:35

В одном из дворов по улице Жилянской в Киеве в пятницу, 29 декабря, обнаружили тело мужчины.

Как сообщили в сообществе dtp.kiev.ua, на вид ему не более 30 лет.

труп

«Умерший одет прилично и не похож на бездомного. Рядом с телом мужчины лежала бутылка алкогольного энергетика», — говорится в сообщении.

По словам жителей двора, у мужчины мог случиться сердечный приступ, однако действительную причину смерти предстоит установить экспертам. // Realist

 

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