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В Харькове грабители с молотками отобрали у мужчины 30 тыс. долларов

29.12.2017 17:51

 В Харькове злоумышленники завладели средствами потерпевшего в сумме 30 тыс. долларов и скрылись с места происшествия.

Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ НП Украины в Харьковской области.

В Харькове неизвестные напали на мужчину и забрали 30 тыс. долларов

Как рассказали правоохранители, сообщение о совершении преступления поступило 28 декабря около 20.00 в дежурную часть Шевченковского отдела полиции Харькова.

“Предварительно установлено, что 21-летний мужчина ехал с другом по делам на своем автомобиле „Форд“. На перекрестке улицы Академика Проскуры и Белгородского иномарку заблокировал автомобиль „Ауди“, из которого вышли трое неизвестных в масках. Нападавшие разбили молотком окна в машине и вытащили водителя и пассажира на улицу. Под угрозой применения физического насилия неизвестные отобрали у потерпевшего денежные средства в сумме 30 тыс. долларов, после чего скрылись с места происшествия”, — рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что водитель автомобиля “Форд” и его товарищ были доставлены в больницу с ушибами. После оказания медицинской помощи они отпущены домой.

В настоящее время полицией принимаются все необходимые меры для установления и задержания лиц, причастных к совершению данного преступления.

 

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