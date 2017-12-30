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18 украинских футболистов пожизненно отстранены за игру в «ДНР»

29.12.2017 18:10

СБУ предоставила ФФУ список игроков, принимавших участие в матчах на территории так называемой "ДНР"

Федерация футбола Украины (ФФУ) приняла решение отстранить 18 игроков, которые принимали участие в матчах в так называемой "ДНР".

18 украинских футболистов пожизненно отстранены за игру в "ДНР"

"Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины рассмотрел дело о заявлении Службы безопасности Украины относительно футболистов, принимавших участие в матчах в составе так называемой "ДНР", – говорится в сообщении федерации.
Как отмечается, комитет решил пожизненно запретить осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, 18 игрокам.

Ранее сообщалось, что два украинских футболиста пожизненно дисквалифицированы за участие в матчах сборной "ДНР". Сергей Артюх и Артем Евланов не смогут играть в футбол на территории Украины. // Сегодня

 

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