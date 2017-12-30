В Киеве барышня на Audi «влетела» под грузовик (фото)

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
На Южном мосту в Киеве произошло ДТП с участием легковушки и грузовика.
Об этом сообщает на странице «Киев Оперативный» в Facebook.
«Съезд с Южного моста, в правом ряду едва телепается поломанный грузовик. Что-то пошло не так, водитель Audi не заметила крупногабарит и на полном ходу заехала под него. К счастью, девушка-водитель получила лишь травму руки», — говорится в сообщении.
На линии соприкосновения месяц начался жёстко и кроваво, и в принципе, продолжается так же — несмотря на все раунды переговоров, СЦКК и телодвижения ОБСЕ, продолжает...