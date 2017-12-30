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В Киеве барышня на Audi «влетела» под грузовик (фото)

30.12.2017 00:33

На Южном мосту в Киеве произошло ДТП с участием легковушки и грузовика.

Об этом сообщает на странице «Киев Оперативный» в Facebook.

Фото Киев Оперативный.

Фото Киев Оперативный.

«Съезд с Южного моста, в правом ряду едва телепается поломанный грузовик. Что-то пошло не так, водитель Audi не заметила крупногабарит и на полном ходу заехала под него. К счастью, девушка-водитель получила лишь травму руки», — говорится в сообщении.

 

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