В Киеве барышня на Audi «влетела» под грузовик (фото)

На Южном мосту в Киеве произошло ДТП с участием легковушки и грузовика.

Об этом сообщает на странице «Киев Оперативный» в Facebook.

«Съезд с Южного моста, в правом ряду едва телепается поломанный грузовик. Что-то пошло не так, водитель Audi не заметила крупногабарит и на полном ходу заехала под него. К счастью, девушка-водитель получила лишь травму руки», — говорится в сообщении.