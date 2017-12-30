В результате обстрела коптской церкви в Каире погибли 10 человек

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Среди погибших - трое сотрудников полиции
В результате обстрела коптской церкви в столице Египта, Каире, погибли десять человек. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения страны, передает The Independent.
Среди погибших – трое сотрудников полиции. Силы безопасности Египта преследуют второго нападавшего, который скрылся с места происшествия на мотоцикле. Как известно, один из нападавших был убит в результате перестрелки с правоохранителями.
Вооруженный человек открыл стрельбу по коптской церкви, расположенной к югу от Каира. Позже оказалось, что нападавших было двое. Отмечается, что стражи порядка открыли ответный огонь и ликвидировали нападавшего, который пытался взять штурмом здание церкви. // 112.ua
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