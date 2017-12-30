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90-летний пенсионер разоблачил и помог задержать свою сиделку-воровку

30.12.2017 01:48

В Запорожье 90-летний пенсионер помог раскрыть кражу – мужчина уличил работницу социальной службы в воровстве денег и помог копам ее задержать.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожья.

Фото: патрульная полиция Запорожья

Фото: патрульная полиция Запорожья

"Сегодня (29 декабря. – Ред.) в 10:23 утра патрульным поступило сообщение на планшет о том, что у мужчины преклонного возраста женщина из социальной службы совершила кражу денег в сумме 12 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

Прибывшим по вызову стражам порядка 90-летний пенсионер сообщил, что в последний месяц начал замечать пропажу денег, при том, что кроме работницы соцслужбы в квартиру никто не заходил.

 

 

"Дедушка решил проверить свои подозрения, что деньги ворует женщина, которая за ним присматривает. Получив пенсию 28 декабря, дедушка карандашом на бумаге записал серию и номер пяти купюр номиналом 200 гривен и положил их на стол. Вскоре к нему пришла работница соцслужбы, и, как объяснил пенсионер, женщина сразу же среагировала на приманку и украла деньги", – отметили полицейские. 

Сразу же после того, как потерпевший обнаружил пропажу денег, он закрыл квартиру, чтобы женщина не сбежала, и вызвал полицию. Копам, которые прибыли по вызову, женщина предъявила удостоверение социального работника, а при осмотре ее сумочки были обнаружены купюры, номера которых ранее записал пенсионер.

Подозреваемую в краже доставили в Днепровский отдел полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия. // Сегодня

 

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