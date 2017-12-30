В России членов ОПГ «Братва» посадили на 165 лет

На скамье подсудимых оказались 33-летний главарь банды Максим Ионов, 28-летний Константин Карнаухов, 27-летние Игорь Гончаренко и Николай Кулигин, 26-летние Александр Арзамасов, Владимир и Николай Савельчев, 25-летний Виктор Алексеев, 23-летние Ильсур Ялаков и Айнур Гарифуллин, а также 22-летние Исмагил Валеев, Андрей Елистратов, Максим Краюшкин и Ирек Садриев, а также А. Мишин, пишет "Бизнес online". Им инкриминировали вымогательство, насилие, убийство, организацию преступного сообщества и участие в нем. Однако доказать бандитизм не удалось.

Приговор зачитывался судьей Айратом Ибатуллиным почти восемь часов. В итоге Ионов, Карнаухов, Арзамасов и Владимир Савельчев получили 21, 19, 16 и 11 лет колонии соответственно. Брат Владимира Савельчева Николай приговорен к восьми годам, Алексеев и Ялаков - к 15 годам, Гарифуллин и Мишин - к 14 годам, Исмагил Валеев и Елистратов - к восьми годам, Садриев - к 16 годам, а Гончаренко получил три года лишения свободы условно.

Суд освободил Гончаренко от наказания по амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. Под амнистию попал и Кулигин. Еще одного подсудимого, Краюшкина, суд освободил от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Валеев был взят под стражу в зале суда.

Адвокат Ионова Инна Чубаренко объявила о планах обжаловать приговор. "Мы будем добиваться полного оправдания", - заявила она.

По версии следователей, банда боксеров под названием "Братва" образовалась в середине 2005 года в Лениногорске после раскола молодежной группировки "Спортсмены". Одним из самых авторитетных "спортсменов" был Ионов. Он и возглавил новую криминальную структуру.

Братья Савельчевы руководили в банде бригадой "Старшие". Они отвечали за вымогательство денег у бизнесменов для пополнения "общака" и повышения криминального авторитета Ионова. Бригаду "Молодые" возглавил Карнаухов. Его подчиненные специализировались на убийствах, нападениях на конкурентов и охране имущества Ионова.

Главным местом "сходок" членов "Братвы" стал спортзал "Атлант". В нем же Ионов тренировал своих подручных на протяжении четырех лет. К 2010 году группировка настолько окрепла, что стала активно враждовать с другими бандами рэкетиров.

В марте 2010 года к членам "Братвы" обратились предприниматели, которых они "крышевали". Коммерсанты попросили устранить их конкурента. Ионов и Карнаухов вооружились металлическими прутьями, завернутыми в полиэтиленовые пакеты, жестоко избили жертву. Но потерпевшему удалось выжить.

6 марта 2012 года произошла драка с участием членов группировок "Братва" и "Спортсмены". А через месяц приспешники Ионова повредили автомашину "ВАЗ-2115", совершив покушение на убийство одного из участников конкурирующей группировки.

В декабре 2012 года Ионов с Карнауховым избили Игоря Орленко, который пытался продать автобазу. По показаниям свидетелей, нападение было совершено по указу "спонсора" группировки Радика Кашапова, которому Орленко перешел дорогу. Еще один криминальный эпизод касался вымогательства денег у предпринимателя Василия Матвеева. Его вывезли в безлюдное место и избили.

"Общаком" банды заведовал Гончаренко, организовавший в 2013 году два салона для проведения азартных игр через интернет. Ежедневная выручка от игорной деятельности составляла около 20 тысяч рублей. Но главным источником пополнения "общака" оставался рэкет. Бандитам платили торговцы арбузами с городского рынка и таксисты.

"Схема чаще всего была классической: одно крыло "Братвы" искусственно создавало проблемы предпринимателям, а другое успешно их решало в обмен на часть прибыли", - отмечает "Бизнес online".

Решив убить трех "спортсменов", члены "Братвы" напали на них возле магазина "Кедр" на улице Садриева. Орудуя обрезками металлических труб, злоумышленники убили 21-летнего Максима Шмелькова, а через несколько дней скончался в больнице и второй избитый - 20-летний Сергей Егоров. Выжил только третий "спортсмен" Яруллин.

Двойное убийство шокировало жителей Лениногорска и вызвало большой общественный резонанс. В соцсети "ВКонтакте" были созданы группы "Убийцы Лениногорска" и "Отморозки Лениногорска".

У "Братвы" были связи в МВД

Обезвредить опасную банду удалось начальнику Лениногорского УВД, а ныне главе полиции Набережных Челнов Надиру Закирову. Для этого ему пришлось искать "оборотня в погонах" среди своих подчиненных.

За попытки убийств, избиения и рэкет никто из входивших в банду не привлекался к ответственности, а стражи порядка оставляли жалобы пострадавших без внимания. Зато члены других ОПГ, которые враждовали с "братками", постоянно вызывались в Лениногорский отдел МВД, хотя и оказывались чаще всего потерпевшей стороной.

Как выяснилось, братья Савельчевы поддерживали теплые отношения с группировкой некоего Фларида Ганиева, который был осужден за убийство. Именно у него были связи в правоохранительных органах. В частности, бандитам помогал и передавал им информацию сотрудник Лениногорского ОМВД Евгений Баранов. За эти преступления страж порядка был осужден на три года колонии. К настоящему времени он уже вышел на свободу.

Всех, кроме четырех фигурантов ОПГ "Братва", заключили под стражу. Им инкриминировали ст. 105 ("Убийство"), ст. 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), ст. 112 ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"), ст. 115 ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"), ст. 167 ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"), ст. 179 ("Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения"), ст. 213 ("Хулиганство") УК РФ.

Также в отношении подследственных возбудили уголовное дело по ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)"), но суд посчитал эту квалификацию недоказанной.

На оглашение приговора пришло около 100 человек: родственники и друзья подсудимых, потерпевшие по делу, адвокаты, сотрудники полиции, ОМОН и судебные приставы. // NEWSru.com