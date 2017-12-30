В Ивано-Франковске задержан подонок, в течение года насиловавший собственного ребенка

Всё происходило в внешне благополучной семье, прожившей в браке 15 лет: оба родителя работают, ни в чем предосудительном не замечены, не алкоголики, семья довольно обеспечена. Также никаких претензий не возникало к их дочери и ее младшему брату.

Однако некоторое время назад жительница Ивано-Франковска заметила изменения в поведении дочери. Она заподозрила, что ее муж, биологический отец девочки, развращает её, и обратилась с заявлением в полицию.

Были проведены негласные следственно-оперативные действия, задокументировавшие отношения отца и дочери в быту. Также девочку осмотрели врачи, установившие, что она давно живет половой жизнью.

Пострадавшую опросили. Она рассказала, что около года назад, когда девочке было всего 13 лет, отец ее изнасиловал. И неоднократно это делал впоследствии, используя психологическое и моральное давление. В результате девочка привыкла, и такие отношения с отцом уже не воспринимала как что-то плохое.

36-летнего мужчину задержали, он во всем сознался. Вчера ему было объявлено подозрение в изнасиловании несовершеннолетней, в суд направлено ходатайство об аресте подозреваемого, которому грозит до 12 лет лишения свободы.

Чем он объясняет такое поведение, правоохранители пока не раскрывают.

С девочкой сейчас работают психологи и работники ювенальной превенции, выводят из шокового состояния. В уголовном производстве назначен ряд эеспертиз, в том числе — и судебно-психиатрическая подозреваемому, рассказала «ФАКТАМ» начальник сектора коммуникации Ивано-Франковского главка полиции Мирослава Белдик.

По словам Шкутова, это не первое подобное преступление в области, в том числе — и в этом году. Поскольку половые преступление — тема очень «деликатная», не все пострадавшие обращаются в полицию. Но несколько уголовных производств на стадии досудебного и судебного следствия в области сейчас ведутся.

За год было фиксировано пять изнасилований несовершеннолетних, но это первое, когда девочку насиловал собственный отец.

Среди сексуальных преступлений относительно несовершеннолетних — и развратные действия в отношении 3-летней малышки. 15-летнего парня задержали в туалете одного из кафе в центре Ивано-Франковска 28 сентября. К счастью, до полового акта тогда не дошло. Как установили правоохранители, познакомился с жертвой он в городском автобусе, в котором девочка ехала с 5-летним братом и бабушкой. Вышли из автобуса они вместе, и когда девочка захотела в туалет, он предложил свою помощь. А в кабинке начал раздевать малышку и приставать к ней.

Развратника арестовали. Как оказалось, он не в первый раз попадает в поле зрения полиции. 29 июля в бассейне Ивано-Франковского Национального технологического университета нефти и газа, где работают детские группы по плаванию, он изнасиловал 11-летнего четыреклассника — подстерег мальчика в душевой. В СМИ появилась информация, что уголовное производство тогда закрыли, поскольку родители потерпевшего заявления не подавали. Однако, как сообщили «ФАКТАМ» в полиции, уголовное расследование по признакам изнасилования малолетнего находится в стадии досудебного следствия.

В такой же стадии — еще несколько расследований. Так, 7 ноября был задержан 28-летний мужчина, изнасиловавший девятилетнюю школьницу, возвращавшуюся после занятий. Также он отобрал у нее мобильный телефон. После изнасилования девочка смогла убежать домой, а ее мать тут же позвонила в полицию, благодаря чему педофил, не успевший далеко уйти, был задержан.

23 сентября был арестован 20-летний житель Винницкой области, который днем 19 сентября прямо на улице в селе Нижний Вербиж Коломыйского района изнасиловал 11-летнюю школьницу. А 17 октября был задержан неоднократно судимый 45-летний житель Коломыи, изнасиловавший своего 14-летнего пасынка.

А тем временем в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о химической кастрации судимых за половые преступления в отношении детей. До его рассмотрения депутаты пока не дошли. // Анатолий Гавриш, «ФАКТЫ»