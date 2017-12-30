В питерском метро эксгибиционист тряс перед лицами женщины с детьми своим «хозяйством»

В Санкт-Петербурге местная жительница и двое ее детей подверглись нападению эксгибициониста в вагоне метрополитена. Об этом сообщает Nation News со ссылкой на свои источники.

Накануне днем к старшине полиции метро на станции «Академическая» обратилась 28-летняя женщина. По ее словам, что в вагоне между станциями «Политехническая» и «Академическая» перед ними встал неизвестный мужчина.

Впоследствии незнакомец обнажил свои половые органы и начали трясти ими перед лицами матери и детей. После того, как поезд остановился, извращенец выскочил из вагона и сел в другой поезд, который двигался в противоположном направлении.

По словам потерпевшей, на вид эксгибиционисту около 40 лет. В настоящее время полиция ведет его поиск. // «Московский комсомолец»