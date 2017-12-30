Китаянка попала в аварию перепутав... зад обезьяны с красным сигналом светофора

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Жительница города Цзуньи, который располагается в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, 25 декабря стала виновницей автомобильной аварии по очень странной причине.
Женщина приняла зад обезьяны, сидящей на металлической опоре над проезжей частью, за красный сигнал и резко остановилась.
Почти сразу же в ее автомобиль врезалась другая машина. В ДТП никто не пострадал, но автомобиль китаянки получил серьезные повреждения.
Как выяснилось позже, обезьяна сбежала из цирка. Директор учреждения пообещал возместить ущерб обоим водителям. // Медуза
На линии соприкосновения месяц начался жёстко и кроваво, и в принципе, продолжается так же — несмотря на все раунды переговоров, СЦКК и телодвижения ОБСЕ, продолжает...