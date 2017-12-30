Заключенный обманул 100 человек, отправляя им хлам вместо купленных по интернету автозапчастей

Следователи Приморского края завершили предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении осужденного, который уже отбывает наказание в одной из колоний. Преступник сумел из-за решетки провернуть сотню мошеннических сделок с автозапчастями, обманув автомобилистов, искавших в интернете детали для своих транспортных средств.

Обвинение предъявлено мужчине, который отбывал наказание за убийство в исправительной колонии поселка Волчанец Партизанского района.

В настоящий момент материалы уголовного дела переданы в районный суд для рассмотрения по существу, сообщает официальный сайт краевой прокуратуры.

По версии следователей, "схему хищения денежных средств мужчина организовал и реализовывал с июня по декабрь 2016 года, когда отбывал наказание в колонии".

В качестве жертв злоумышленник выбирал жителей других регионов, желающих приобрести автозапчасти. Для этого он находил в сети Интернет объявления потенциальных покупателей, которых убеждал в наличии у него интересующих запчастей.

"Введенные в заблуждение доверчивые граждане выполняли условия "продавца" и переводили деньги на банковские карты, находившиеся в его пользовании. Завладев денежными средствами, свои обязательства мужчина не выполнял", - говорится в пресс-релизе.

В случаях, когда потерпевшие просили предоставить им гарантию получения товара, аферист организовывал отправку неисправных автозапчастей, которые по габаритам были похожи на те, что заказывал покупатель. "После того как заказчики получали фотографии транспортных накладных, они также переводили денежные средства злоумышленнику", - добавили в прокуратуре.

Всего заключенным было обмануто более 100 граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации. А общий ущерб превысил три миллиона рублей.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с причинением значительного ущерба"). // NEWSru.com