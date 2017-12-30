В киевском магазине торговали «палёным» пойлом из пластиковых бутылках

В Соломенском районе Киева полиция обнаружила магазин, где продавали суррогатный алкоголь.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, в магазине реализовывали алкоголь без соответствующей документации. Полицейские изъяли 15 литров суррогата и 40 бутылок алкогольных напитков с признаками подделки.

Реализовывался товар сомнительного качества в продуктовом магазине на улице Монтажников. Правоохранители опросили очевидцев, которые подтвердили, что в заведении продают водку из пластиковых бутылок без маркировки.

Во время проверки продавец и владелец магазина не смогли предоставить соответствующих документов и разрешений на реализацию алкогольной продукции.

Самодельная водка хранилась в пластиковых бутылках. Кроме этого, правоохранители изъяли 40 бутылок других напитков.

В результате проверки составлен протокол по ч. 1 ст. 156 (Нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи предметов торговли. Вопрос о мере наказания правонарушителей будет решен в судебном порядке. // Сегодня