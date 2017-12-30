Злочинців, розшукуваних у Словаччині, Німеччині та ОАЕ, затримали українські прикордонники

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Трьох іноземців, які були у міжнародному розшуку, затримали на кордоні співробітники Державної прикордонної служби України.
Так, прикордонники Чопського загону в пункті пропуску «Ужгород» зупинили громадянина Словаччини. На іноземця спрацювала база даних Інтерполу. Чоловіка розшукували словацькі правоохоронці за шахрайство.
А в пункті пропуску «Доманове» прикордонники Луцького загону затримали громадянина Білорусі. Його розшукували за сімома статтями скоєних у Німеччині злочинів.
Крім того, сьогодні в пункті пропуску «Бориспіль» під час оформлення пасажирів рейсу, які прибули із Дубаю, прикордонники затримали громадянина Сирії 1982 року народження. Іноземець розшукувався в Об’єднаних Арабських Еміратах за комерційне шахрайство.
Про затриманих правопорушників поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в м. Києві. Іноземців передано співробітникам Нацполіції. // ДПСУ
На линии соприкосновения месяц начался жёстко и кроваво, и в принципе, продолжается так же — несмотря на все раунды переговоров, СЦКК и телодвижения ОБСЕ, продолжает...