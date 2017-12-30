Злочинців, розшукуваних у Словаччині, Німеччині та ОАЕ, затримали українські прикордонники

Трьох іноземців, які були у міжнародному розшуку, затримали на кордоні співробітники Державної прикордонної служби України.

Так, прикордонники Чопського загону в пункті пропуску «Ужгород» зупинили громадянина Словаччини. На іноземця спрацювала база даних Інтерполу. Чоловіка розшукували словацькі правоохоронці за шахрайство.

А в пункті пропуску «Доманове» прикордонники Луцького загону затримали громадянина Білорусі. Його розшукували за сімома статтями скоєних у Німеччині злочинів.

Крім того, сьогодні в пункті пропуску «Бориспіль» під час оформлення пасажирів рейсу, які прибули із Дубаю, прикордонники затримали громадянина Сирії 1982 року народження. Іноземець розшукувався в Об’єднаних Арабських Еміратах за комерційне шахрайство.

Про затриманих правопорушників поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в м. Києві. Іноземців передано співробітникам Нацполіції. // ДПСУ