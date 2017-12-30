Врачи оторвали голову ребенку во время преждевременных родов

30-летняя Рейна Натали Веласкез из Буэнос-Айреса, потеряла своего преждевременно рожденного малыша, когда поехала вместе с мужем на рождественскую вечеринку

Вместе с мужем Игнасио Веласкез Рейном она поехала на рождественский вечер в их семейный дом, который находился в Тартагале. Она была на 22-й неделе беременности и была уверена, что роды точно не застанут ее врасплох, сообщает Тһе Sun.

Но тот самый день наступил именно в рождественские праздники: у Рейны отошли воды. Женщину на скорой доставили в местную больницу, в которой она не знала никого из врачей. Сьюзан Гонзага, медсестра, которая дежурила в тот день, взяла у женщины анализы и сделала необходимые тесты.

"Ехограма показала, что ребенок в моем животе дышал, мой малыш был жив до того, как они стали насильно доставать его оттуда", - говорит Рейна Натали Веласкез.

Счастливый муж Игнасио оставил Рейну и побежал в ближайший магазин за подгузниками. Рейна знала, что срок для родов достаточно ранний, и схваток она не чувствовала, поэтому попросила врача сделать ей кесарево сечение.

"В решающий момент оказалось, что в местной больнице не было никого, кто мог бы провести кесарево. Поэтому главврач сказала мне, что я буду рожать естественным путем", - добавляет женщина.

Из-за отсутствия схваток Сюзан стала давить Рейне на живот и стягивать ребенка к низу живота матери.

"Боль была невыносимой, и я сказала об этом Сюзан. Она ответила, чтобы я терпела, и насильно продолжала сдавливать мой живот", - говорит женщина.

Внезапно все прекратилось, и Сьюзан резко приказала работающим с Рейной врачам-акушерам везти ее в операционную. Рейна ничего не понимала, ведь она уже видела ножки своего малыша...

"Я спросила у Сюзан, зачем мне в операционную, и та ответила, что голова ребенка осталась в моей утробе. Я не сразу поняла, что она просто обезглавила моего сына...", - говорит Рейна.

Мужчина Игнасио прибежал в больницу в тот момент, когда врачи вытаскивали обезглавленное тело. Ни ему, ни его жене никто ничего не объяснял. Им только отдали маленькую белую коробку, в которой лежали останки их сына, который весил не более 700 грамм.

Теперь делом смерти сына Рейны и Игнасио занимаются правоохранительные органы. // Depo.ua