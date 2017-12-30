Президент ликвидировал 117 райсудов и создал 50 окружных

Об этом говорится в указе №449 от 29 декабря, опубликованном на сайте президента.

Среди ликвидированных:

10 районных судов Киева: Голосеевский, Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Оболонский, Печерский, Подольский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский;

4 - Севастополя: Балаклавский, Ленинский, Гагаринский и Нахимовский;

4 - Симферополя.

Фото: скриншот (president.gov.ua)

Вместо ликвидированных районных судов Киева создали Первый окружной суд (Деснянский и Днепровский районы), Второй окружной (Дарницкий район), Третий окружной (Печерский и Голосеевский районы), Четвертый (Святошинский и Соломенский районы), Пятый (Шевченковский район) и Шестой окружной суд (Подольский и Оболонский районы).