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Президент ликвидировал 117 райсудов и создал 50 окружных

30.12.2017 03:18

Президент Украины Петр Порошенко ликвидировал 117 райсудов и создал 50 окружных.

Об этом говорится в указе №449 от 29 декабря, опубликованном на сайте президента.
 
Фото: судебный молоток (gp.gov.ua)
 
Среди ликвидированных:
  • 10 районных судов Киева: Голосеевский, Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Оболонский, Печерский, Подольский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский;
  • 4 - Севастополя: Балаклавский, Ленинский, Гагаринский и Нахимовский;
  • 4 - Симферополя.
суды
Фото: скриншот (president.gov.ua)
 
Вместо ликвидированных районных судов Киева создали Первый окружной суд (Деснянский и Днепровский районы), Второй окружной (Дарницкий район), Третий окружной (Печерский и Голосеевский районы), Четвертый (Святошинский и Соломенский районы), Пятый (Шевченковский район) и Шестой окружной суд (Подольский и Оболонский районы).
 
Указ вступает в силу со дня его публикации. // РБК-Украина

 

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