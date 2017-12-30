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Президент Порошенко подписал госбюджет-2018

30.12.2017 12:17

Закон вступит в силу с 1 января 2018 года

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О государственном бюджете на 2018 год" (№2246-VIII), сообщается на официальном сайте главы государства.

пресс-служба главы государства

Верховная Рада утвердила в целом закон "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" (законопроект №7000) 8 декабря 2017 года 273 голосами. 22 декабря спикер парламента подписал его и направил на подпись главе государства.

Так, доходы государственного бюджета на 2018 год определены в сумме 917,9 млрд грн, расходы - на уровне 991,7 млрд грн.

Предельный объем дефицита госбюджета в 2018 году предлагается предусмотреть в размере 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП, что соответствует программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

Предельный объем госдолга установлен в размере 1 трлн 999,3 млрд грн грн, что будет составлять 60% ВВП.

Плановые объемы государственных гарантий определены на уровне 24 млрд грн.

Поступления от приватизации прогнозируется в объеме 21,3 млрд грн.

Размер прожиточного минимума вырастет на 9% и минимальной заработной платы - на 16,3%. Расходы на помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства и детям-инвалидам, временной помощи детям и пособия по уходу за инвалидом I или II группы предусмотрены в сумме 59,9 млрд грн.

На предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг в бюджете предусмотрено 71 млрд грн.

Объем образовательной субвенции учтен в сумме 61,7 млрд грн, медицинской субвенции - 57,4 млрд грн.

В 2018 году создан государственный дорожный фонд с объемом расходов в 32,9 млрд грн. Всего на развитие дорог предусмотрено направить 47,7 млрд грн.

На функционирование Фонда энергоэффективности предусмотрены средства в сумме 1,6 млрд грн, еще 0,4 млрд грн - на реализацию Государственной целевой экономической программы по энергосбережению.

В 2018 году продолжается оказание поддержки местным бюджетам для реализации инвестиционных программ и проектов регионального развития: 6,0 млрд грн - за счет средств Государственного фонда регионального развития; 5,0 млрд грн - субвенции на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий; 1,9 млрд грн - субвенции на формирование инфраструктуры объединенных территориальных общин. Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. // 112.ua

 

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