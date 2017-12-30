На Харьковщине уголовник избил и сжег заживо мужчину

В Харьковской области за минувшие сутки раскрыли жестокое убийство. Об этом сообщает местная полиция.

По данным ведомства, преступление произошло в одном из сел Лозовского района, где нашли сожженное тело мужчины.

Злоумышленником оказался житель соседнего села, 1993 года рождения, ранее судимый, без постоянного места работы.

"Правоохранители установили, что вечером злоумышленник зашел в дом потерпевшего, где металлической палкой избил хозяина. После чего вынес его во двор домохозяйства и бросил в погреб. Напоследок облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Пострадавший скончался от ожогового шока", – рассказали в полиции. // Сегодня