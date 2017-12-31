Вооруженный грабитель в Харькове взял в зложники 11 человек в почтовом отделении

Советник министра внутренних дел Украины, народный депутат из фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что мужчина вошел в отделение "Укрпочты" в Харькове с целью вооруженного ограбления, но после прибытия полиции решил взять заложников.

"Сегодня в Харькове в одно из отделений "Укрпочты" с целью вооруженного ограбления зашел мужчина с предметом похожим на пистолет. В это время там находилось 9 человек. Там были сотрудники почты, так и посетители. В том числе двое детей. Кто-то успел позвонить 102 и вызвать полицию. Патрульные приехали на место ограбления буквально через несколько минут. Грабитель понял, что не может теперь спокойно покинуть место преступления с награбленным, и принял решение заявить о том, что он берет всех в заложники", - написал нардеп на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

По его словам, в настоящий момент отделение "Укрпочты" оцеплено сотрудниками полиции. На месте находится начальник Харьковской областной полиции Олег Бех и начальник Харьковского СБУ Андрей Носач.

"С грабителем, ставшим после захвата заложников террористом, ведутся переговоры. Ему предлагается сложить оружие, отпустить заложников и сдаться властям. Будем надеяться, что у террориста хватит ума сложить оружия и сдаться, вместо того чтоб перед Новым годом получить пулю снайпера в голову", - написал нардеп.

Как сообщалось, в субботу днем в Харькове вооруженный человек захватил отделение "Укрпочты" возле станции метро "Киевская" и взял в заложники 9 взрослых и двоих детей.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех, требований захватчик пока не выдвигает.

Сейчас дорожное движение вблизи места происшествия перекрыто.