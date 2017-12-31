Затриманий в ході спецоперації чоловік, який взяв у заручники людей, є раніше судимим місцевим

В обласному управлінні Нацполіції в Харківській області повідомили, що затриманий в ході спецоперації чоловік, який взяв у заручники в поштовому відділенні кількох людей, є раніше судимим місцевим жителем.

«Чоловіка, що погрожував підірвати відділення «Укрпошти» разом із заручниками, було затримано. Його особу вже встановлено, це харків’янин 1977 року народження, раніше судимий за різними статтями Кримінального кодексу України», – повідомили в харківському управлінні поліції.

У поліції уточнили, як проходила операція: силовики ухвалили рішення про штурм будівлі і коли звідти виходила одна із утримуваних жінок, зайшли до приміщення і затримали порушника.