«Харківські заручники»: як правоохоронці схопили злочинця та звільнили людей (хронологія подій)

30 грудня 2017 року 1️⃣4️⃣:5️⃣8️⃣ патрульні Харкова підтвердили захоплення невідомим озброєним чоловіком працівників та відвідувачів відділення «Укрпошти» на вулиці Т. Шевченка в центрі Харкова.

Патрульна поліція за лічені хвилини заблокувала усі підходи до будівлі, на першому поверсі якої розташоване відділення «Укрпошти».

Зловмисник забарикадувався всередині. По тривозі був піднятий місцевий підрозділ поліції. На місце пригоди прибули керівники поліції та СБУ в Харківській області. Поліція негайно забезпечила евакуацію громадян.

Близько 1️⃣5️⃣:3️⃣9️⃣ правоохоронці встановили твердий телефонний контакт із заручниками.

Близько 1️⃣6️⃣:0️⃣0️⃣ було отримано відеоматеріал, на якому терорист демонструє одягнену на тіло вибухівку і заявляє, що вона складається із тисячі вражаючих елементів, які він приведе в дію за допомогою пристрою, що тримає у руці.

Керівник Нацполіції Сергій Князєв доповів першому заступникові міністра внутрішніх справ Сергію Яровий про серйозність загрози життю заручників.

За наказом першого заступника міністра були підняті співробітники Департаменту КОРД м. Києва, які на літаку Національної гвардії вилетіли в Харків.

Водночас харківський КОРД та спецпідрозділ СБУ «Альфа» зайняли вихідні позиції, взявши очеплену територію під снайперський контроль.

Близько 1️⃣8️⃣:0️⃣0️⃣ групі переговірників «поліції діалогу» вдалося вмовити чоловіка звільнити двох неповнолітніх 11 і 13 років, а також трьох жінок, одна з яких – похилого віку.

В обмін йому було запропоновано взяти керівника кримінальної поліції Харківської області В’ячеслава Давиденка, який перебував у цивільному одязі.

Зловмисник погодився на звільнення людей, однак відмовився від обміну їх на співробітника поліції.

В цей час працівники карного розшуку Харківщини проводили заходи щодо його ідентифікації. Після опитування звільнених заручників за наявними прикметами та специфічними особливостями повіденки та рис обличчя – правопорушника вдалося ідентифікувати. Ним виявився раніше судимий мешканець Харкова.

Ця інформація значно допомогла в роботі над його психологічним портретом і прогнозах щодо його подальших намірів.

Керівництвом штабу було прийнято рішення залучити до переговорного процесу батька зловмисника, який миттєво погодився та надав найдетальнішу характеристику сина.

Близько 1️⃣9️⃣:3️⃣0️⃣ борт зі спецпризначенцями сів у Харкові, правоохоронці прибули на місце пригоди, де ознайомилися з планом варіантів штурму приміщення «Укрпошти».

Ускладнення для штурму викликало підвищене технічне укріплення самого приміщення «Укрпошти»: вікна заґратовані з середини, вхідні двері – подвійні, заґратовані із внутрішнім засувом.

Переговорна група не припиняла перемовини, які ускладнювалися психологічним станом зловмисника. Кілька разів він виходив з переговорного процесу, впадав в істерику, погрожував вбити заручників, якщо спецназ піде на штурм.

Скоординовані дії кримінальної поліції та штабу призвели до ситуативної можливості проникнення в будівлю без штурму.

Поліції стало відомо, що правопорушник знайшов в речах заручників алкоголь.

Враховуючи низький психологічний поріг зловмисника, проаналізований оперативниками раніше зі слів батька, а також з опису звільнених заручників, виникла ситуація, завдяки якій поліція змогла проникнути в приміщення без штурму, перебуваючи у постійному телефонному контакті із заручниками.

В результаті операція була проведена без жертв та втрат серед заручників і поліцейських.

Правопорушник затриманий.

«Затримали без втрат. Жертв та постраждалих немає», – повідомив Голова Нацполіції Сергій Князєв.

МВС України