В Иране начался Майдан, вызванный ростом цен и арестом оппозиционеров

Волнения в Иране, вызванные ростом цен и арестом оппозиционеров, продолжаются уже третий день. Сегодня в ходе гражданских протестов трое демонстрантов были застрелены сотрудниками правоохранительных органов.

Власти Ирана обвиняют в беспорядках "иностранных агентов" и "контрреволюционные элементы" и призывают народ через официальную прессу "не потакать выходкам оппортунистов".

Первоначально волнения были вызваны тяжелым экономическим положением, выдвигались также антикоррупционные лозунги. Затем протесты приняли более политический характер. Сейчас демонстранты требуют сместить клерикальную верхушку и выступают против вмешательство Ирана в дела соседних стран.

"Не Газа и не Ливан, моя страна – Иран", "Забудьте про Сирию и вспомните про нас" – такие лозунги скандируют участники акций протеста.

Пока непонятно, могут ли эти демонстрации перерасти в нечто большее. Так или иначе, арабская весна докатилась и до Ирана, превращаясь в "персидскую весну". Вместе с тем, далеко не во всех странах, в которых эта весна начиналась, она привела к свержению диктаторов. В Турции путч был жестоко подавлен, в Сирии удержаться у власти Асаду помогла военная помощь России.

Сегодня президент США Дональд Трамп написал в своем сетевом дневнике на платформе "Твиттер", что "тоталитарные режимы не держатся вечно", добавив, что народ в Иране требует перемен. // 9tv.co.il