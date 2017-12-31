FIFA подозревает 19 российских футболистов в применении допинга

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Международная федерация футбола (FIFA) запросила у Российского антидопингового агентства (РУСАДА) подробную информацию по 19 допинг-пробам, взятым с 2012 по 2013 годы.
Об этом сообщает «Советский спорт».
Изданию стал известен неполный список футболистов, которых FIFA подозревает в применении допинга. Это четыре игрока выступавших в этот период за ЦСКА: Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Сергей Чепчугов и Кейсуке Хонда, а также Роман Шишкин («Локомотив»), Петр Немов («Крылья Советов») и Благой Георгиев («Терек» и «Амкар»).
На линии соприкосновения месяц начался жёстко и кроваво, и в принципе, продолжается так же — несмотря на все раунды переговоров, СЦКК и телодвижения ОБСЕ, продолжает...