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FIFA подозревает 19 российских футболистов в применении допинга

31.12.2017 08:51

Международная федерация футбола (FIFA) запросила у Российского антидопингового агентства (РУСАДА) подробную информацию по 19 допинг-пробам, взятым с 2012 по 2013 годы.

 Об этом сообщает «Советский спорт».

Изданию стал известен неполный список футболистов, которых FIFA подозревает в применении допинга. Это четыре игрока выступавших в этот период за ЦСКА: Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Сергей Чепчугов и Кейсуке Хонда, а также Роман Шишкин («Локомотив»), Петр Немов («Крылья Советов») и Благой Георгиев («Терек» и «Амкар»).

По каким критериям игроки показались FIFA подозрительными, не уточняется. Однако, как сообщает издания, данных более чем по половине запрошенных проб у РУСАДА вообще не оказалось. При этом существует правило о десятилетнем сроке хранения допинг-проб.

 

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