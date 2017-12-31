FIFA подозревает 19 российских футболистов в применении допинга

Об этом сообщает «Советский спорт».

Изданию стал известен неполный список футболистов, которых FIFA подозревает в применении допинга. Это четыре игрока выступавших в этот период за ЦСКА: Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Сергей Чепчугов и Кейсуке Хонда, а также Роман Шишкин («Локомотив»), Петр Немов («Крылья Советов») и Благой Георгиев («Терек» и «Амкар»).