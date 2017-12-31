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Питерский подрывник назвался членом «секты экстрасенсов» (видео)

31.12.2017 13:48

Опубликована видеозапись, на которой, как пишет Фонтанка, задержанный за организацию взрыва в Санкт-Петербурге Дмитрий Лукьяненко разговаривает с оперативниками.

На видео мужчина говорит о «школе ДЭИР», которую называет «сектой экстрасенсов».

Картинки по запросу взрыв в камере хранения

«Я ходил туда, и для того, чтобы люди знали, я сделал эту бомбу, положил ее и оставил две флешки, которые находятся в этом магазине», — говорит на видео мужчина. «Фонтанка» пишет, что на флешках якобы есть критика и угрозы в адрес школы ДЭИР.

Эксклюзив. Показания подозреваемого в совершении взрыва в магазине
Fontanka Ru 

 

  • Взрыв в «Перекрестке» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге произошел 27 декабря. В результате пострадали 18 человек, из них девять были госпитализированы в больницах. Бомба, начиненная поражающими элементами, была заложена в ячейку камеры хранения.
  • Сразу после взрыва СК возбудил дело о покушении на убийство двух и более человек общеопасным способом, а не о теракте. На следующий день президент РФ Владимир Путин назвал случившееся терактом. Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв.
  • 30 декабря ФСБ сообщила о поимке подозреваемого.
  • В СМИ были опубликованы кадры с камер видеонаблюдения, на которые предположительно попал исполнитель теракта — как фото, так и видео. // Медуза

 

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