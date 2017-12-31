Питерский подрывник назвался членом «секты экстрасенсов» (видео)

Опубликована видеозапись, на которой, как пишет Фонтанка, задержанный за организацию взрыва в Санкт-Петербурге Дмитрий Лукьяненко разговаривает с оперативниками.

На видео мужчина говорит о «школе ДЭИР», которую называет «сектой экстрасенсов».

«Я ходил туда, и для того, чтобы люди знали, я сделал эту бомбу, положил ее и оставил две флешки, которые находятся в этом магазине», — говорит на видео мужчина. «Фонтанка» пишет, что на флешках якобы есть критика и угрозы в адрес школы ДЭИР.

Эксклюзив. Показания подозреваемого в совершении взрыва в магазине

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