Питерский подрывник назвался членом «секты экстрасенсов» (видео)

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Опубликована видеозапись, на которой, как пишет Фонтанка, задержанный за организацию взрыва в Санкт-Петербурге Дмитрий Лукьяненко разговаривает с оперативниками.
На видео мужчина говорит о «школе ДЭИР», которую называет «сектой экстрасенсов».
«Я ходил туда, и для того, чтобы люди знали, я сделал эту бомбу, положил ее и оставил две флешки, которые находятся в этом магазине», — говорит на видео мужчина. «Фонтанка» пишет, что на флешках якобы есть критика и угрозы в адрес школы ДЭИР.
Эксклюзив. Показания подозреваемого в совершении взрыва в магазине
Fontanka Ru
На линии соприкосновения месяц начался жёстко и кроваво, и в принципе, продолжается так же — несмотря на все раунды переговоров, СЦКК и телодвижения ОБСЕ, продолжает...