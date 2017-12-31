Украина и ОАЭ ввели безвизовый режим для поездок граждан

Украинцы при наличии биометрического паспорта теперь могут пребывать в ОАЭ до 30 дней

С 31 декабря официально заработал безвизовый режим Украины с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), запуск которого был анонсирован МИД двумя неделями ранее.

Как отметили в МИД Украины, для въезда в ОАЭ украинцам необходим биометрический паспорт, срок действия которого составляет не менее 6 месяцев. Украинцы могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории ОАЭ сроком до 30 дней.

"Граждане Украины, которые пользуются упомянутыми действительными биометрическими паспортами, не имеют права работать, привлекаться к любой профессиональной деятельности или учиться на территории Объединенных Арабских Эмиратов, если только они не получили на это разрешение согласно соответствующему законодательству ОАЭ", - добавили в украинском внещнеполитическом ведомстве.

Напомним, 2 ноября президент Украины Петр Порошенко с премьер-министром ОАЭ, правителем Эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бин Рашид Аль-Мактумом подписали меморандум о безвизовом режиме. // 112.ua