С сайта Минфина РФ удалили данные о зарплатах министров: чинуши-миллионеры были недовольны

Впрочем, СМИ на неделе успели проанализировать документы и выяснили, что больше всех среди министров получил глава Минфина Антон Силуанов - 1,73 млн рублей в месяц.

На удаление наборов открытых данных, на основании которых можно было сделать выводы о зарплатах министров, обратило внимание На удаление наборов открытых данных, на основании которых можно было сделать выводы о зарплатах министров, обратило внимание РБК . Агентство обращает внимание, что произошло это вскоре после публикаций СМИ о зарплатах министров - всех, кроме Минобороны и МВД.

Документы были размещены 11 декабря. 27 декабря информацию растиражировали СМИ, а на следующий день их удалили.

Никаких объяснений по поводу удаления документов, уже ставших достоянием интернета, в Минфине не дали.

По информации РБК, обнародование зарплат министров вызвало недовольство в ведомствах. Так, собеседник в одном из министерств сравнил это с "диверсией".

В открытых данных Минфин раскрыл среднемесячную зарплату "работников, замещающих государственные должности", по каждому из федеральных государственных органов. В каждом ведомстве министр - один человек, и, таким образом, размер выплат по этой должности раскрывает зарплату.