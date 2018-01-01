На вымогательстве взятки задержан директор Института агроэкологии и природопользования НААНУ

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины 30 декабря задержали по подозрению в вымогательстве взятки директора Института агроэкологии и природопользования Национальной аграрной академии наук Украины Ореста Фурдычко. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает издание "Комментарии". Позднее информацию на своей странице в Facebook подтвердил ветеран батальона "Донбасс" Евгений Шевченко.

Он был задержан в Киеве на своем рабочем месте в Институте агроэкологии и природопользования НААН. По предварительным данным, его подозревают в вымогательстве взятки. "Фурдычко якобы требовал у него 500 тыс. долларов "за обещание не препятствовать законной деятельности частного предпринимателя, связанной с использованием земель фонда Национальной академии аграрных наук Украины", – сообщил Шевченко.

По данным источника в НААН, случаи поборов во всех структурных подразделениях участились в декабре 2017 года, после того, как из-за ряда скандалов и обвинений в масштабной коррупции с угрозой отставки столкнулся президент академии Ярослав Гадзало. По словам источника, Гадзало, отставка которого, под его данным, должна последовать в течение нескольких месяцев, якобы дал негласное распоряжение интенсифицировать сбор предоплат с фермеров за теневую аренду земель академии. Объем теневого дохода НААН за теневую аренду половины земельного банка, а этом 220 тыс. га из почти 500 тыс. га, в целом может достигать 120 млн долларов, предполагает издание.

Отмечается, что задержанный за вымогательство Фурдычко в 1990–1997 годах был депутатом Львовского облсовета, потом трудился председателем Львовского облсовета. В это же время во львовских органах власти работал и Гадзало – сначала на должности председателя Городокской райадминистрации, а с мая 1998 года – замглавы по вопросам агропромышленного комплекса, первого заместителя главы Львовской ОГА. На основании этих фактов жуналисты предполагают, что самые масштабные коррупционные потоки якобы проходили через Фурдычко, с которым президент НААН сотрудничал уже более 20 лет. На это, отмечают авторы материала, указывает и то, что в последнее время Гадзало удается оставаться на своем посту благодаря поддержке первого вице-премьера Степана Кубива, который своим появлением на заседании президиума НААН 7 декабря и убедительной речью фактически спас Ярослава Гадзало от отставки. // 112.ua