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В Южно-Сахалинске сгорела главная городская новогодняя елка (фото, видео)

31.12.2017 22:03

На площади Ленина в Южно-Сахалинске сгорела главная елка. По словам очевидцев, искусственное дерево выгорело дотла. 

Причиной называют неаккуратно пущенный фейерверк. От новогодней красавицы остался только металлический каркас.

ёлка

Пожарные приехали быстро. И горение, и тушение сопровождали бодрые слова ведущего и веселая праздничная музыка. Сотни людей снимали происходящее на камеру, и кажется, соревновались в скорости отправки полученного контента в редакцию Sakh.com. Фото и видео приходят с пометками "Горячий Новый год", "Елочка, гори", "Жаркий праздник", "Хорошо погуляли", "Масленица", "Сахалин жжет" и т. п. 

Мэрия Южно-Сахалинска проведет проверку в связи со случившимся.

По поручению мэра города Сергея Надсадина создана рабочая группа для проведения служебного расследования и установления виновных лиц. По предварительным данным, во время происшествия никто не пострадал. Обстоятельства возгорания выясняются.

ёлка

Елка сгорела в середине праздничной программы, после фейерверка. // sakhalin.info

 

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