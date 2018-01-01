В Южно-Сахалинске сгорела главная городская новогодняя елка (фото, видео)

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
На площади Ленина в Южно-Сахалинске сгорела главная елка. По словам очевидцев, искусственное дерево выгорело дотла.
Причиной называют неаккуратно пущенный фейерверк. От новогодней красавицы остался только металлический каркас.
Пожарные приехали быстро. И горение, и тушение сопровождали бодрые слова ведущего и веселая праздничная музыка. Сотни людей снимали происходящее на камеру, и кажется, соревновались в скорости отправки полученного контента в редакцию Sakh.com. Фото и видео приходят с пометками "Горячий Новый год", "Елочка, гори", "Жаркий праздник", "Хорошо погуляли", "Масленица", "Сахалин жжет" и т. п.
Мэрия Южно-Сахалинска проведет проверку в связи со случившимся.
По поручению мэра города Сергея Надсадина создана рабочая группа для проведения служебного расследования и установления виновных лиц. По предварительным данным, во время происшествия никто не пострадал. Обстоятельства возгорания выясняются.
Елка сгорела в середине праздничной программы, после фейерверка. // sakhalin.info
На линии соприкосновения месяц начался жёстко и кроваво, и в принципе, продолжается так же — несмотря на все раунды переговоров, СЦКК и телодвижения ОБСЕ, продолжает...