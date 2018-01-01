С 1 января в Украине будут штрафовать за езду по городу быстрее 50 км/ч

С 1 января 2018 года в Украине вступили в силу изменения в ПДД, которыми максимально разрешенная скорость движения в городах ограничивается 50 км/ч.
В конце ноября в правительстве заявили, что такие меры будут способствовать значительному повышению уровня безопасности дорожного движения и сохранению жизни людей.
"На сегодняшний день в большинстве стран ЕС разрешенная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах составляет не более 50 км/ч, а в особых пунктах – 30 км/ч. Таким образом, принятие акта позволит приблизить национальное законодательство к законодательству Европейского Союза", – говорится на сайте правительства.
Таким образом, постановление Кабмина вступило в силу с 1 января 2018 года.
Как патрульные будут контролировать и фиксировать скорость авто, пока не понятно. По состоянию на сегодняшний день полиция в автоматическом режиме может фиксировать такие нарушения ПДД:
- превышение установленных ограничений скорости движения ТС;
- проезд на запрещающий сигнал светофора;
- нарушение правил остановки и стоянки;
- нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств;
- нарушение установленного для транспортных средств запрета выезда на полосу встречного движения;
- нарушение правил движения через железнодорожный переезд;
- нарушение установленного для транспортных средств запрета движения по тротуарам и пешеходным дорожкам. // Сегодня