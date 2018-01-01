С 1 января в Украине будут штрафовать за езду по городу быстрее 50 км/ч

Такие меры будут способствовать значительному повышению уровня безопасности дорожного движения и сохранению жизни людей

С 1 января 2018 года в Украине вступили в силу изменения в ПДД, которыми максимально разрешенная скорость движения в городах ограничивается 50 км/ч.

В конце ноября в правительстве заявили, что такие меры будут способствовать значительному повышению уровня безопасности дорожного движения и сохранению жизни людей.

"На сегодняшний день в большинстве стран ЕС разрешенная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах составляет не более 50 км/ч, а в особых пунктах – 30 км/ч. Таким образом, принятие акта позволит приблизить национальное законодательство к законодательству Европейского Союза", – говорится на сайте правительства.

Таким образом, постановление Кабмина вступило в силу с 1 января 2018 года.

Как патрульные будут контролировать и фиксировать скорость авто, пока не понятно. По состоянию на сегодняшний день полиция в автоматическом режиме может фиксировать такие нарушения ПДД: