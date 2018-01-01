В Запорожье самоубийца выбросился из окна, убив и стоявшего внизу ребенка

В Запорожье вечером 31 декабря мужчина выпал из окна многоэтажки прямо на маленького ребенка, стоявшего под подъездом.

Об этом сообщает корреспондент "112 Украина" с места событий.

В результате инцидента мужчина и ребенок погибли. По предварительным данным, выпавший из окна мужчина совершил самоубийство.

"Когда маленький мальчик с мамой заходили в подъезд домой, на него сверху свалился с восьмого этажа 39-летний мужчина, который, по предварительной информации, совершил самоубийство. Мужчина погиб на месте, а ребенка пытались спасти врачи, однако он умер в карете скорой помощи", - передает корреспондент.

Правоохранителями было открыто уголовное производство по ст. 115 УК "Умышленное убийство", ведется следствие.