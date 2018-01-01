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В Киеве водитель протаранил авто, снес два дерева и остановку транспорта

01.01.2018 15:35

Внедорожник вылетел с дороги в центре столицы

Масштабное ДТП с пострадавшими произошло в центре Киева на перекрестке Льва Толстого и Большой Васильковской около 10:20 утра.

Масштабное ДТП в Киеве: водитель влетел в остановку общественного транспорта

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Водитель внедорожника КИА разбил автомобиль, два дерева и остановку общественного транспорта. По данным ресурса, пострадал водитель, у которого наблюдаются признаки алкогольного опьянения. Рядом с ним сидела девушка, которая мешала работе полицейских после их прибытия. О пострадавших на остановке не сообщается.

Водителя сказал, что ему внезапно стало плохо и его забрала "скорая". Он находится в одной из больниц.

По словам очевидцев, водитель и пассажир автомобиля, который влетел в остановку, вели себя неадекватно и обещали "все порешать".

На месте работали патрули полиции и оперативная группа. // Сегодня

 

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