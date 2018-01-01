Япония упрощает визовые требования для украинцев

С 1 января 2018 года упрощаются визовые требования для краткосрочного пребывания граждан Украины в Японии. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Японии в Украине.

"Будет расширен круг заявителей, имеющих право на многократные визы для краткосрочного пребывания с деловыми целями, культурных и научных деятелей. Также срок действия виз будет увеличен с 3 до 5 лет максимум. В дополнение к существующим однократным визам будут введены многократные визы (со сроком действия 3 года и максимальным сроком пребывания 30 дней) для краткосрочного пребывания с различными целями, в том числе туризма. В случае самостоятельной оплаты поездки заявителю не нужно будет предоставлять документы от гаранта", – сообщали в посольстве.

Там отметили, что с началом действия вышеперечисленных мероприятий ожидается улучшение условий для туристов, предпринимателей, увеличение числа граждан, повторно посещающих Японию, дальнейшее укрепление межличностных контактов.

Обсуждение новых особенностей визового режима между Японией и Украиной прошло 9 ноября в Киеве в рамках визита министра иностранных дел Японии Кадзуюки Накане в Украину. С 1-го января результаты этих обсуждений получили законную силу.

Также недавно были упразднены визы для украинцев в Арабские Эмираты. Виза в ОАЭ была одной их самых дорогих — за ее оформление у украинцев просили от $80 (2160 грн) до $120 (3240 грн). // Сегодня