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На Свалявщині син зарізав рідну матір

01.01.2018 16:57

Співробітники Свалявського відділення поліції затримали 31-річного жителя села Голубине, який підозрюється у вбивстві своєї матері. Чоловіка поміщено в ізолятор тимчасового тримання.

Ввечері 30 грудня до поліції звернувся житель села Голубине Свалявського району та повідомив про вбивство. Чоловік розповів, що його племінник вдарив свою матір.

На Свалявщині син смертельно вдарив ножем у спину матір (ФОТО)

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що під час сварки у кухні за місцем свого проживання 31-річний чоловік схопив ніж та вдарив ним 55-річну матір у спину. Жінка від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці.

Поліція вилучила знаряддя вбивства, тіло направили на експертизу.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ, тобто навмисне вбивство. Підозрюваного у вчиненні цього тяжкого злочину затримано в порядку ст. 208 КПК України. Чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідство триває, інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області. // zakarpattya.net.ua

 

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