В Днепре мужчина и женщина вместе повесились в лесополосе

30 декабря в Тоннельной балке обнаружили два трупа. Мужчина и женщина повесились на дереве в лесополосе.

Повешенных нашел местный житель. Об этом Информатор сообщает с места событий.

Александр, мужчина нашедший умерших, рассказал, что он прогуливался по балке и увидел среди деревьев пару. Молодые люди не двигались. Александр решил, что пара шутит, но решил подойти поближе и убедиться. Обнаружив их мертвыми, мужчина вызвал патруль полиции.

Патрульные сообщили, что, судя по внешним признакам, пара, скорее всего, повесилась еще ночью. Документов или личных вещей у молодых людей не нашли. По предварительным данным, мужчине и женщине было лет 25 — 30. Опознать людей не удалось.

Под ногами у умерших нашли пустые ведра. Судя по всему, на них молодые люди опирались перед повешением. На месте происшествия работает патруль полиции и следственно-оперативная группа. Детали происшествия выясняются.