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Протесты в Иране: растет количество погибших

01.01.2018 15:09

Массовые акции протеста проходят сразу в нескольких городах

Ранее сообщалось о том, что в результате массовых антиправительственных протестов погибли двое демонстрантов. Сообщалось о десятках задержанных демонстрантов. На данный момент в ходе беспорядков на акциях протеста в городах Ирана погибли уже 12 человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на иранское государственное телевидение.

Фото: AFP

По его данным, 10 человек погибли во время столкновения с сотрудниками сил безопасности поздно вечером в воскресенье. Еще двое расстались с жизнью в субботу.

Кроме того, иранские официальные СМИ сообщают, что силы безопасности отбили несколько попыток демонстрантов взять под контроль полицейские участки и военные базы. При этом, по информации СМИ, эти демонстранты были вооружены.

Демонстрации начались на прошлой неделе. Участники акций протестуют против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны. Президент Ирана Хасан Рухани призывал сограждан к спокойствию.

Агентство ИРНА приводит в понедельник слова главы комитета парламента Ирана по внешней политики и национальной безопасности Алаеддина Боружерди, предположившего, что акции протесты отчасти спровоцированы находящимися за рубежом врагами Исламской революции.

"Немалая часть недавних демонстраций – результат работы, проведенной базирующимися за рубежом элементами, которые выступают против Исламской революции", – сказал он.

По мнению Боружерди, именно по этой причине беспорядки довольно быстро распространились по стране.

Демонстрации начались на прошлой неделе. Участники акций протестуют против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны. Президент Ирана Хасан Рухани призывал сограждан к спокойствию.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на иранское телевидение сообщало, что власти Ирана заблокировали доступ к приложению Instagram и мессенджеру Telegram на фоне акций протеста населения. // Сегодня

 

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