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В Хмельницкой области «Мерседес» сбил мать с ребенком. Женщина погибла, водитель сбежал

02.01.2018 00:05

В городе Шепетовка по улице Судилковская водитель автомобиля "Мерседес" несся на огромной скорости и сбил девушку с ребенком в коляске: мать погибла, ребенок остался жив.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области, передает сайт города.

Авария в Шепетовке. Фото: Ольга Полищук, shepetivka.com.ua

Сообщается, что трагедия произошла около 17:00. После того, как неизвестный сбил девушку с ребенком, он скрылся с места происшествия. Его сейчас ищет полиция.

В результате аварии погибла 21-летняя девушка, а двухлетнюю малышку забрала скорая в отделение Шепетовской центральной районной больницы

По словам свидетелей, трагедия произошла прямо на глазах мужа. Автомобиль летел с такой скоростью, что налетел на памятный знак к 400-летию Шепетовки. Погибшая девушка в это время везла свою дочь в коляске по тротуару.

Мужчина сейчас находится у дочери. Ее отправляют в Хмельницкий, чтобы убедиться, нет ли внутреннего кровоизлияния, ведь в черепе трещина. // Сегодня

 

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