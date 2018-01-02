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В Николаеве в результате пожара погибла молодая супружеская пара

02.01.2018 00:48

В понедельник, 1 января, в Николаеве на пожаре, который возник из-за короткого замыкания в электросети в однокомнатной квартире, погибла молодая супружеская пара.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в Николаевской области.

пожар

Так, в 06:50 в Службу спасения позвонил мужчина и сообщил о том, что на улице Казарского в однокомнатной квартире девятиэтажного жилого дома произошел пожар.

На вызов прибыли два отделения 4 Государственной пожарно-спасательной части Ингульского района города и дежурная смена оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

«Сосед, который встречал пожарных рассказал, что утром проснулся и услышал резкий запах дыма, поднявшись этажом выше (на 8 этаж), хотел открыть входную дверь в квартиру, но ручка была очень горячая. Спасатели, попав в помещение, обнаружили на месте тела двух погибших людей - супругов, 26-летнего супруга и 24-летней женщины», - говорится в сообщении.

Как добавили спасатели, пожар в 7:17 локализовали в 7:40 ликвидировали на площади 15 м.кв., его предварительная причина - короткое замыкание электросети. К тушению всего привлекалось 3 единицы техники и 12 человек личного состава. // Преступности НЕТ

 

 

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