С 1 января в Украине увеличены зарплаты и пенсии

Также вырастут согласно новому бюджету социальные выплаты, которые в концу года еще увеличатся

С 1 января в Украине по новому бюджету минимальная зарплата увеличилась на полтысячи гривен и составит теперь 3723 гривны.

Вырастут и социальные выплаты. Минимальная пенсия увеличилась до 1370 гривен и, по расчетам Кабмина, к концу года дотянет до полутора тысяч гривен.

К лету в правительстве планируют на 70 гривен поднять прожиточный минимум. Минимальное пособие для застрахованных безработных с первого января увеличится на 160 гривен. Для незастрахованных – выплаты останутся на уровне прошлого года.

На днях министр социальной политики Андрей Рева подсчитал, как украинцы разбогатели в 2017 году. По его словам, среднемесячная зарплата в январе-октябре выросла на 37,1% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года.

Также он рассказывал, что Кабмин готовит новое пенсионное изменение. Кроме преодоления гендерной несправедливости при назначении пенсий, правительство планирует фиксировать коэффициент заработка на момент достижения пенсионного возраста и пересматривать его только по желанию гражданина. Такой вариант возможен, если заработная плата после выхода на пенсию увеличилась. // Сегодня