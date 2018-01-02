В России полицейские отказываются задерживать мужей, которые жестоко избивают и калечат жен

В городе Лебедянь Липецкий области полицейские отказываются реагировать на зверские побои мужчин, которые избивают своих жен. Правоохранители бездействуют даже тогда, когда жертвы избиение умирают от нанесенных травм.

Последняя из историй произошла накануне. Алексей ворвался в квартиру бывшей супруги Ларисы Нефедовой, когда она находилась дома с их маленьким сыном одна. Он несколько раз ударил бывшую супругу по животу, а затем пытался изнасиловать. После этого мужчина достал нож и попытался снять скальп. Алексей также пытался вытолкнуть свою бывшую супругу с балкона четвертого этажа, но вовремя подоспела бабушка жертвы. Лариса отметила, что ушла от мужа еще полгода назад, но он до сих пор продолжает ее преследовать. При этом полиция на ее заявления никак не реагирует.

«Несмотря на заявление в полицию, которое она передала 24 часа назад, бывший муж не задержан. Он продолжает звонить ей и ее матери, писать сообщения в социальных сетях», - пишет на своей странице «ВКонтакте» липецкий депутат Андрей Трофименков.

По словам Ларисы Нефедовой, экс-супруг имеет связи в правоохранительных органах. Депутат уточнил, что сейчас девушка находится в больнице и боится возвращаться домой.

Парламентарий, к которому поступило обращение, отмечает, что это не первый подобный случай в городе Лебедянь. В середине декабря 2017 года гражданский муж жестоко избил Анастасию Овсянникову, снимая зверства на камеру. Девушка была госпитализирована с переломами ребер, пробитым легким, обширной гематомой головного мозга и другими травмами. Несмотря на усилия врачей, Анастасия скончалась в больнице на третий день. У девушки осталась пятилетняя дочь. Между тем правоохранители отказывались принимать заявление об избиении с особой жестокостью от отца Анастасии. По словам родных и близких жертвы, мужчина имеет связи в силовых структурах. Лишь после смерти девушки полицейские согласились взяться за дело.

11 декабря история о зверском избиении женщины в подмосковном Серпухове прогремела на всю страну. Дмитрий Грачев, подозревая жену Маргариту Шейкину в изменах, отвез ее в лес и топором отрубил ей сначала пальцы, а затем кисти рук. Ранее женщина неоднократно обращалась с жалобами и заявлениями в отдел полиции. Вместо того чтобы помочь Маргарите, участковый сначала игнорировал ее жалобы на угрозы со стороны мужа, а потом решил просто ограничиться профилактической беседой. В итоге полицейского, который проигнорировал жалобы женщины, уволили после страшного инцидента. В ходе служебной проверки был уволен начальник этого участкового, а также привлечены к дисциплинарной ответственности прочие руководители полиции. // Преступная Россия