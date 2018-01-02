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Следственная группа Нидерландов сегодня обнародует имена причастных к гибели рейса MH17

02.01.2018 00:04

Голландия сегодня обнародует имена причастных к гибели малазийского Боинга, сбитого над Донбасом

Следствие установило имена ста двадцати человек, причастных к организации и исполнению теракта против членов экипажа и пассажиров этого рейса. Тогда погибли 298 человек, из них 80 – дети.

Со сбития  из ЗРК Бук российскими боевиками малайзийского "Боинга" в небе над Украиной прошло больше трех лет. За это время российские СМИ неоднократно ставили под сомнение результаты официального расследования причин трагедии, унесшей жизни 298 человек.

Недавно, в  совместном расследовании  издания The Insider и группы Bellingcat удалось установить личность ключевого фигуранта, разыскиваемого Совместной следственной группой по делу о сбитом малайзийском Боинге MH17, — это генерал-полковник Николай Федорович Ткачев, главный инспектор Центрального военного округа России. То, что голос разыскиваемого следствием лица идентичен голосу генерала Ткачева, подтвердили две независимые экспертизы. Сам Ткачев отрицает, что был в Украине. 

 

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