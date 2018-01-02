Следственная группа Нидерландов сегодня обнародует имена причастных к гибели рейса MH17

Следствие установило имена ста двадцати человек, причастных к организации и исполнению теракта против членов экипажа и пассажиров этого рейса. Тогда погибли 298 человек, из них 80 – дети.

Со сбития из ЗРК Бук российскими боевиками малайзийского "Боинга" в небе над Украиной прошло больше трех лет. За это время российские СМИ неоднократно ставили под сомнение результаты официального расследования причин трагедии, унесшей жизни 298 человек.

Недавно, в совместном расследовании издания The Insider и группы Bellingcat удалось установить личность ключевого фигуранта, разыскиваемого Совместной следственной группой по делу о сбитом малайзийском Боинге MH17, — это генерал-полковник Николай Федорович Ткачев, главный инспектор Центрального военного округа России. То, что голос разыскиваемого следствием лица идентичен голосу генерала Ткачева, подтвердили две независимые экспертизы. Сам Ткачев отрицает, что был в Украине.