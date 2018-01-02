СМИ сообщили о задержании жениха убитой под Киевом юристки Ноздровской

В сети пишут, что жениха задержали в полиции Вышгорода, повезли на допрос.

Жениха убитой под Киевом правозащитницы, юриста Ирины Ноздровской задержали, сообщают его родители.

В сети пишут, что жениха задержали в полиции Вышгорода, повезли на допрос, забрали его автомобиль и планируют обыск в квартире на Левом берегу в Киеве - для проведения следственных действий, пишет "Вести".

"Сейчас работают и следователи, и оперативники. Мы стараемся раскрыть преступление. Я допускаю, что его могли задержать для проведения следственных действий", - цитирует Громадьске пресс-секретаря полиции Киевской области Николая Жуковича. Никаких других деталей он не раскрыл.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры в результате ДТП. Ранее она сталкивалась с угрозами со стороны родственников и друзей виновника аварии. У нее осталась несовершеннолетняя дочь.

Авария произошла 30 сентября 2015 года в селе Демидов Вышгородского района Киевской области. Дмитрий Россошанский, находясь в состоянии наркотического опьянения, на своей машине насмерть сбил односельчанку, 26-летнюю Светлану Сапатинскую.

Дядя виновника ДТП на тот момент был главой Вышгородского районного суда. После двух лет судебных разбирательств суд в Обухове приговорил Россошанського к 7 лет лишения свободы. Ирина Ноздровская лично вела дело своей сестры в суде. 27 декабря защита виновника ДТП Дмитрия Россошанского в Апелляционном суде Киевской области почти добился его освобождения из-под стражи по амнистии. Однако суд постановил отправить дело в суд первой инстанции и продлил ему арест на 60 суток. // УНИАН