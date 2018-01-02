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В США 16-летний подросток за 20 минут до Нового года застрелил отца, мать, сестру и пожилую женщину

02.01.2018 10:02

В понедельник, 1 января, американские СМИ сообщили о трагедии, которая произошла в городе Лонг-Бранч (штат Нью-Джерси). Здесь за 20 минут до наступления Нового года 16-летний подросток расстрелял свою семью.

Окружной прокурор Крис Грамиччони сообщил журналистам, что исключает версию террористического акта. Мальчик действовал, по всей видимости, спонтанно. В качестве орудия убийства он использовал полуавтоматическую винтовку, официально зарегистрированную на имя его отца.

Санитары выносят тела из дома

Жертвами подростка стали его отец, 44-летний Стивен Колоджи, мать, 42-летняя Линда Колоджи, 18-летняя сестра Бриттани и 70-летняя Мэри Шульц, которая жила в доме вместе с семьей.

Из близких родственников остались живы только дедушка и брат подростка. Он их не тронул.

Мотив преступления устанавливается. Решением прокурора убийца задержан. Его имя, поскольку он не достиг совершеннолетия, не называется. // «ФАКТЫ»

 

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